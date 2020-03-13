В нескольких областях ЦФО объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Московской и еще нескольких областях Центрального федерального округа. Сегодня ожидается сильный ветер порывами до 25 м/с.

Тем временем в Калининграде устраняют последствия уже прошедшего шторма. Накануне на регион обрушился мощный ветер, его порывы достигали 30 м/с.

В Калининградской области погибла 12-летняя школьница, ее придавило деревом.

Движение на областных автотрассах было парализовано. Из-за обрыва на линиях электропередачи 60 населенных пунктов остались без света. Подачу электричества уже восстановили, сообщает телеканал "Россия 24".