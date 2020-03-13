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13 марта 202006:06

Банк Японии готов влить в рынок почти $4,8 млрд

KIM HEE-CHUL/ EPA

Японский регулятор намерен предпринять экстренные меры для стабилизации ситуации на бирже. Банк Японии распространил официальное сообщение, в котором объявил, что под залог японских гособлигаций выпустит на рынок наличность объемом до 500 миллиардов иен (почти $4,8 млрд).

Кроме того, 13 марта японский центробанк проведет экстренное совещание с правительством страны, на котором обсудит критическую ситуацию на рынках.

Токийская биржа 13 марта открылась сильнейших обрушением за 30 лет. Nikkei 225, отражающий курсы акций 225-ти крупнейших компаний на старте рухнул на 9 с лишним процентов, просев ниже отметки в 17 тысяч пунктов впервые за три года. В моменте падение превышало и 10%. Более широкий индекс TOPIX потерял около 9%.

Ранее очередной антирекорд поставили американские ключевые индексы. Dow Jones закрылся падением почти на 10%. Хуже было только в “Черный понедельник” 1987-го года, когда падение составило 22%. S&P 500 двигался синхронно: к закрытию он был в минусе на 9,5%. Аналогичную динамику продемонстрировал и высокотехнологичный Nasdaq.

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