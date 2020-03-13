Топ-10 самых прибыльных мобильных игр в 2020 году

Согласно данным исследовательской компании SuperData, прибыль цифровых игр достигла отметки в $9.4 миллиардов в январе текущего год, что на 3% выше, чем в прошлом году.

Однако расходы на игровые консоли снизились на 42% по сравнению с прошлым годом, а кроме того, наблюдается сокращение в премиум сегменте на 19%.

Ниже мы расскажем о 10 самых прибыльных мобильных играх в мире.

10. Mafia City

Игра Mafia City – это многопользовательская стратегия, разработанная для Android. Игра популярна у миллионов игроков во всем мире.

9. Coin Master

Игра Coin Master разработана как для Android, так и для iOS. Это веселая игра про викингов, градостроение и богатство. Игра пользуется большой популярностью у игроков всех возрастов.

8. Roblox

Roblox — это многопользовательская онлайн-платформа, которая позволяет игрокам создавать свои собственные игры и играть в игры, созданные другими пользователями. В настоящий момент число пользователей превышает 100 миллионов. Платформа содержит созданные пользователем игры и виртуальные миры. Она предоставляет возможности создавать игры практически всех жанров, от традиционных гонок и ролевых игр до симуляций и полос препятствий.

7. Homescapes

Эта игра была создана в 2017 году компанией Playrix. Игра доступна для iOS, Android и Amazon App Store. Игра была выпущена по мотивам Gardenscapes, где главным героем также является дворецкий Остин.

6. Last Shelter: Survival

Last Shelter: Survival — это сетевая постапокалиптическая стратегия для iOS и Android. События игры разворачиваются во времена зомби-апокалипсиса. Игра пользуется огромной популярностью во всем мире.

5. Clash of Clans

Clash of Clans – это стратегическая игра, в которой игроку предстоит не только обороняться от атак, но и самому атаковать соседей. Игра была разработана финской компанией Supercell.

4. Gardenscapes — New Acres

Эта игра была выпущена в 2016 году. Ее разработчик – компания Playrix. Игра доступна на платформах iOS, Android, Amazon App Store и Facebook.

3. Candy Crush Saga

Игра была выпущена в 2012 году. Изначально игра предназначалась для игровой платформы социальной сети Facebook, однако позже ее также выпустили для iOS, Android, Windows 10 и Windows Phone.

2. Fate/Grand Order

Fate/Grand Order – японская ролевая игра, которая была разработана компанией DELiGHTWORKS. Игра была выпущена в 2015 году. Игра выпущена для платформ Android и iOS.

1. Honor of Kings

Эта игра уже не в первый раз становится самой прибыльной. Ее создатель – китайская компания Tencent.