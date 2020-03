Бразильские футболисты подрались, заработали восемь удалений, но голов не забили

Один из матчей футбольного турнира Кубок Либертадорес между бразильскими командами "Гремио" и "Интернасьональ" завершился ничьей и массовой дракой. В концовке встречи футболисты решили определить победителя не количеством голов, а с помощью кулаков.

На 89 минуте между игроками возник конфликт, который перерос в массовую потасовку. В ней принимали участие не только полевые игроки, но и запасные. В итоге, главный арбитр матча показал спортсменам каждой из команд по четыре красные карточки. Оба клуба завершали игру в формате "семь на семь".

This brawl saw EIGHT red cards handed out in a fiery #CopaLibertadores clash between Gremio and Internacional 🤭🟥pic.twitter.com/H4EkBcVUxt