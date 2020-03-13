Парламент Камчатки поддержал конституционные поправки

Депутаты Законодательного собрания Камчатского края большинством голосов одобрили поправки к Конституции. Инициативу поддержали 23 депутата из 26. Один высказался против, еще двое воздержались.

Камчатка оставалась единственным регионом Дальнего Востока, который не проголосовал накануне.

"Законы должны соответствовать времени, в котором мы живем. Развитие законодательной базы всегда должно идти в ногу с прогрессом, иначе есть риск застрять в прошлом веке. Вспомните, когда писалась Конституция 1993 года. Это был переломный момент после развала Советского Союза, когда люди жили совершенно по-другому", — заявил председатель Заксобрания Камчатского края Валерий Раенко.

В среду закон о поправках был принят федеральным парламентом и передан в регионы. Ранее две трети Заксобраний уже поддержали поправки. Результаты голосования еще должен утвердить Совет Федерации. После этого закон будет передан для рассмотрения в Конституционный суд, сообщает телеканал "Россия 24".