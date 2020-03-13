Пожар на территории гольф-клуба Moscow Country Club потушен

Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области сообщила о полной ликвидации пожара в ресторане и гостинице на территории гольф-клуба Moscow Country Club в Красногорском районе.

Пожару был присвоен второй повышенный ранг сложности, передает ТАСС.

Общая площадь горения составила 1 тысячу квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.