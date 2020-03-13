Токио продолжает готовиться к Олимпиаде

Несмотря на пандемию коронавируса, власти Токио пока не намерены переносить летние Олимпийские игры. Об этом сообщила мэр японской столицы Юрико Коикэ.

"Токио не рассматривает вопрос с переносом Игр. Мы продолжаем готовится к Олимпиаде", — приводит слова Юрико Коикэ ТАСС. На прошлой неделе министр японского правительства по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото заявила о невозможности переноса Игр на другой год.

Летняя Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа. Паралимпийские игры запланированы на период с 25 августа по 6 сентября.