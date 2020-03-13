Экономика США может сократиться на 4% во втором квартале из-за коронавируса

Экономика США во втором квартале может сократиться на 4% в связи с мерами по борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19, прогнозирует Capital Economics. Об этом пишет MarketWatch.

Многие экономисты понизили прогнозы роста крупнейшей в мире экономики, но прогноз Capital Economics пока является самым пессимистичным. Он обусловлен запретом на въезд в США для европейцев, а также закрытием школ, рабочих мест, спортивных лиг и важных культурных учреждений.

"В результате мы теперь ожидаем, что ВВП упадет на 4% в годовом выражении во втором квартале и будет стагнировать в третьем", — написал старший экономист Capital Economics в США Эндрю Хантер.

В последний раз столь значительный экономический спад наблюдался в США в 2008-2009 годах.

Capital Economics также снизила прогноз роста ВВП на 2020 год. Теперь ожидается, что экономика сократится на 0,6%, а не вырастет на 1,8%, как предполагалось ранее. Компания прогнозирует отскок в 2021 году, исходя из предположения, что принимаемые меры помогут сдержать эпидемию коронавируса.

Фондовый рынок США накануне закрылся максимальным падением с 1987 года. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 12 марта упал на 9,99%, S&P 500 — на 9,51%. NASDAQ Composite к закрытию торгов потерял 9,43%.