СК заинтересовался нефтяным пятном на Ангаре

Нефтяное пятно на Ангаре заинтересовало сотрудников Следственного комитета. По факту утечки дизельного топлива в Мотыгинском районе организована проверка, сообщает ГТРК "Красноярск".

ЧП произошло на территории нефтехранилища филиала "Северный", принадлежащей региональной компании "Красноярскнефтепродукт". Утечка случилась в момент, когда дизельное топливо перекачивали из одного резервуара в другой. В результате около сотни тонн горючей жидкости вытекло на лед.