Чемпионат мира по хоккею может быть отменен

Международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) может отменить запланированный на май чемпионат мира. Турнир должен пройти с 8 по 24 мая в швейцарских городах Лозанне и Цюрихе.

ИИХФ пока не приняла решение об отмене или переносе чемпионата мира. Однако в связи с мерами, принятыми Швейцарией по борьбе с эпидемией COVID-19, становится затруднительным проведения матча при заполненных трибунах. Кроме того, наложенные президентом США Дональдом Трампом ограничения на сообщения с Европой сделают невозможным участие в турнире хоккеистов НХЛ. Сборная Казахстана близка к тому, чтоб отказаться от выступлений на чемпионате мира.

Как сообщает Чемпионат.com, ИИХФ получила рекомендации отменить ближайший чемпионат мира. Судьба турнира будет решена в ближайшее время.