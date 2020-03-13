Китай закрывает временные госпитали и отправляет в Италию гуманитарную помощь

Коронавирус COVID-19 в Китай могли завезти американские военные. Такое предположение сделали в МИД КНР. Накануне Соединенные Штаты обвинили Китай в слишком медленном реагировании на распространение коронавируса. По мнению советника по нацбезопасности США, если бы Пекин отреагировал сразу, другие страны успели бы подготовиться к эпидемии. В ответ пресс-секретарь китайского МИД заявил, что прозрачность отсутствует как раз в действиях Вашингтона.

Признание американского чиновника Редфилда о том, что у скончавшихся еще осенью от гриппа в США уже после смерти был выявлен именно коронавирус, китайский МИД подхватил тут же. Как раз в октябре в Ухане проводились всемирные армейские игры. И уж не американские ли военные поспособствовали проникновению заразы?

Объясниться китайские дипломаты предложили в заблокированном в Поднебесной, но так любимом американской элитой "Твиттере".

- Когда нулевой пациент зафиксирован в США? Сколько людей было заражено? В каких больницах? США должны объясниться!

Выпад резкий. Но не США ли до этого требовали от Пекина объяснений, заявляя, что Китай скрывает правду об истинном масштабе эпидемии? И Китай тогда ответил тотальным карантином и в итоге остановил у себя распространение вируса.



Нескрываемая радость на улицах многострадального города Ухань. Врачи и медсестры покидают временные госпитали, которые еще недавно спешно разворачивали в зданиях торговых и выставочных центров, а теперь закрывают за ненадобностью.

- Я так рада! За всех, кто наконец выздоровел! Здесь все заботились друг о друге: мы о больных, больные о нас.

В стационарах сейчас уже меньше 20 тысяч пациентов, недавно их было в разы больше. Уже неделю даже в провинции Хубэй нет ни одного нового заражения, кроме Уханя. Но и здесь лишь несколько случаев в день.

"С момента вспышки в Китае были приняты все возможные и довольно жесткие противоэпидемические меры. Благодаря этим усилиям у других стран появилось время на подготовку", — заявил пресс-секретарь национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэн.

К июню, считают в Китае, мир сможет победить заразу. При одном, конечно, условии — жесткая самодисциплина. Китайский опыт сейчас как никогда востребован. Медики КНР находятся на связи с коллегами из Ирана, всего Ближнего Востока. Группа эпидемиологов из Чэнду вылетает в Италию.

В Италию Китай отправляет и гуманитарную помощь. Ведь с полок исчезли любые средства защиты. Создатель интернет-империи Alibaba Джек Ма жертвует европейцам миллион восемьсот тысяч медицинских масок и сто тысяч наборов реагентов для проведения экспресс-тестов. Ведь даже их в Европе недостаточно, и нужна более совершенная система диагностики.



В лаборатории Гонконга разработали новый метод, что позволяет идентифицировать пациентов с коронавирусом до проявления симптомов. Испытательные реактивы отправили уже в 40 стран.

"Мы стремимся распространять эти тесты для развивающихся стран, потому что мы хотим, чтобы там могли выявлять пациентов на ранней стадии и замедлили распространение инфекции", — сказал глава отдела общественных медицинских лабораторных наук в Университете Гонконга Лео Пун.

В самом Гонконге, как и на материковом Китае, вирус теперь тоже завозной. Все новые случаи выявлены у прилетевших из Европы пассажиров.