Жителя томского поселка будут судить за три выстрела в воздух

В Томской области против пенсионера возбудили уголовное дело из-за трех выстрелов из ружья в воздух. 7 марта в УМВД России по региона поступила информация о том, что на улице поселке Светлом замечен мужчина с оружием. В ходе проверки сотрудники ППС установили, что это был ранее местный житель 1952 года рождения, ранее не судимый.

"Предварительно, обвиняемый, находясь на улице в поселка произвел три выстрела в воздух. Пострадавших нет. Полицейские опросили очевидцев ЧП. В результате с места происшествия был изъят охотничий самозарядный карабин, две гильзы и коробка патронов по месту проживания мужчины. Также известно, что оружие принадлежало ему на законных основаниях", – сообщает ГТРК "Томск" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Проводится дознание.