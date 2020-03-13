Проект автомата по продаже пельменей выиграл стартап-конкурс в Иннополисе

В Иннополисе - городе-спутнике Казани - подвели итоги регионального этапа конкурса Open Innovations Startup Tour по поиску самых перспективных стартапов в России и странах СНГ. Победу по направлению информационных технологий одержал Семен Фролов, представивший вендинговый автомат по продаже пельменей Pel-Meni.

Как говорит Фролов, его команда разработала технологию, которая "позволяет за две минуты готовить пельмени, по вкусовым качествам не отличающиеся от только что сваренных домашних". "Первый прототип автомата еще три года назад поставили в Москве: каждый второй останавливался, чтобы сфотографировать, потом шли репосты в социальных сетях, - приводит его слова пресс-центр Startup Tour. - Всего за месяц мы собрали четыре заявки на нашу продукцию, сейчас их уже около 80".

"Промышленный серийный образец проходит финальное тестирование в Казани, после этого мы планируем продавать наши автоматы по франшизе, - добавил предприниматель. - Обсуждаем возможность ставить их на автозаправках".

Как победитель проект Pel-Meni автоматически вышел в полуфинал конкурса - ему не нужно будет дополнительно проходить отборочный тур. Кроме того, команда Фролова получила приз в размере 300 тысяч рублей. Второе место взял "прибор поиска координат возгорания ППКВ" Даяна Зарипова, третье - проект Jewwwel Алексея Денисова.

По направлению индустриальных и энергетических технологий победу присудили проекту "Технология многоосевой FDM печати (Stereotech - 5D additive manufacturing)" Артема Авдеева. По направлению биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве выиграл проект "Комплексная система выработки оптимальных алгоритмов выращивания тепличных культур на основе машинного обучения" Алексея Лещева.