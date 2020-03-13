Около 20% туркомпаний в России могут закрыться

Туристический рынок во всем мире продолжает терять деньги из-за карантинных ограничений. Коронавирус привел к убыткам и российских туроператоров – каждая пятая турфирма в России может закрыться.

Россия сокращает авиасообщение с рядом европейских стран, которые популярны у туристов. Турция готовится перенести открытие курортного сезона.

Днем ранее Индия приостановила действие туристических виз. Некоторые страны вводят строгий 14-дневный карантин для прибывающих в страну, что делает невозможным путешествия.

По данным Ростуризма и туроператоров, убытки достигают на сегодняшний день почти 500 миллионов рублей.

Это может привести к закрытию небольших компаний. "Есть вероятность, что порядка 15–20% из них могут закрыться", — сообщила член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина.

В Госдуме рассматривают возможность субсидий и льготных кредитов для отрасли. Это предложение планируется направить министру экономического развития России.

"Сейчас нужно поддержать весь спектр туристического бизнеса, который несет убытки", — сообщил "Известиям" член комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.