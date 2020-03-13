Последняя страна Европы: почему в Черногории нет коронавируса

Тем временем в Европе осталась лишь одна страна, в которую не проник СOVID-19, — это курортная Черногория. Местные немало сделали, для того, чтобы снизить риск заражения. Жители Черногории боятся коронавируса не меньше, чем другие европейцы. Накануне в Подгорице в магазинах были очереди — скупали продукты и товары первой необходимости в расчете на возможный карантин. Всего же с момента начала вспышки коронавируса в Черногории проверили более двух тысяч человек, под наблюдением остаются около четырехсот. Сделано 47 тестов на коронавирус, все отрицательные.

"То, что мы делали до сих пор, дало результаты. В Черногорию приехало более миллиона человек за 40 дней. Мы позаботились. Сегодняшняя ситуация говорит о том, что мы сделали работу правильно. Тем не менее, сейчас мы предлагаем запретить все собрания — театры, кинотеатры, закрыть школы на 15 дней. Цель состоит в том, чтобы уменьшить плотность людей", — говорит директор Института общественного здравоохранения Черногории Бобан Мугоша.

Страна буквально зажата со всех сторон государствами, где выявлено не менее десяти зараженных COVID-19. Но как же объяснить, почему вирус туда еще не проник?

На руку черногорцам сыграло и раннее начало в этом году вспышки обычного, сезонного гриппа. К концу января от него умерли шесть человек. Уже тогда в стране были мобилизованы медицинские учреждения. Лечением тяжелых респираторных инфекций в стране занимается восемь больниц.

Главным фактором стало малое количество туристов. В сезон, который начинается в мае и тянется до середины осени, гостей в Черногории значительно больше, и риск распространения инфекции в это время увеличился бы в разы.

Черногория — маленькая страна с населением чуть более шестисот тысяч человек. Даже в Северной Македонии, небольшом соседнем государстве, живет в три с лишним раза больше людей. К тому же расселены черногорцы неравномерно.

Плотность населения значительно меньше, чем в европейских странах-гигантах. Она в 2-3 раза ниже, чем даже в соседних балканских государствах. В городках на Адриатическом побережье, которое привлекает туристов, в среднем проживает по 10 тысяч человек. Но если они, в силу специфики региона, довольно активно перемещаются, то в других районах Черногории картина иная.

"Достаточно традиционный уклад жизни. А какие-нибудь 60% черногорцев, которые живут в горах, они как правило и остаются на своих местах. То есть они не перемещаются внутри страны. Плюс сам климат. Черногория достаточно изолированная и экологически чистая страна. Во всяком случае что касается горной ее части. Поэтому может быть это сейчас спасает ее", — отметил главный редактор портала о Сербии и Западных Балканах Сеница.ру Кирилл Борщев.

Ну и нельзя сбрасывать со счетов удачное стечение обстоятельств. Две трассы в Черногории строит китайская компания. Еще перед Новым годом рабочих отпустили на родину. Вернуться же смогли лишь пятеро, у них при обследовании коронавирус не выявили. Более восьмисот китайских строителей попали под карантин и прибыть из Поднебесной в Черногорию не смогли.

Однако, по неофициальным данным, один житель Черногории все же заразился коронавирусом в Объединенных Арабских Эмиратах, где сейчас и находится на карантине. Но министерство здравоохранения балканской страны эту информацию пока не комментирует.