У еще одного футболиста "Ювентуса" обнаружен коронавирус

У нападающего "Ювентуса" Пауло Дибалы обнаружен вирус COVID-19. Аргентинский футболист стал вторым игроком чемпионов Италии, у которого был выявлен коронавирус. Ранее инфекция была обнаружена у защитника Даниэле Ругани.

После того, как у Ругани был выявлен вирус, весь "Ювентус" был отправлен на карантин. Игрокам провели тестирование, в ходе которого коронавирус был обнаружен еще и у Пауло Дибалы. Состояние здоровья игрока оценивается, как удовлетворительное.

Дибала – третий футболист Серии А, у которого выявлен вирус COVID-19. Положительным оказался тест нападающего "Сампдории" Маноло Габбьядини.