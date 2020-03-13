Карантин из-за коронавируса: в списке - семь стран

Московский список стран, после посещения которых необходимо соблюдать режим карантина из-за коронавируса COVID-19, не изменился и насчитывает семь государств. Это Германия, Иран, Испания, Италия, Китай, Франция и Южная Корея. Об этом сообщили на горячей линии департамента здравоохранения Москвы.

Режим повышенной готовности в столице был введен 5 марта. Граждане, прибывшие из этих государств, обязаны самоизолироваться дома на срок 14 дней.

Затем в Москве были отменены все массовые мероприятия численностью участников более 5 тысяч человек. Накануне Сергей Собянин заявил, что меры могут быть ужесточены. В Новой Москве начато строительство инфекционной больницы на 500 мест.

Также режим повышенной готовности был введен в Московской области.