Путин не хочет "отрывать всякие места" олигархам

В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" президент рассказал, что в настоящее время главы крупных российских компаний не предпринимают попыток оказывать влияние на управление страной, как в 1990-е годы.

По словам Путина, он знал и знает всех "капитанов бизнеса", со всеми работал. "Дело не в том, чтобы кого-то закручивать, там чего-то откручивать и отрывать им всякие места. Дело вовсе не в этом, а в том, чтобы не допускать к управлению страной, не влиять на политические решения", — считает президент.

Разница 90-ми и настоящим временем в том, что "капитаны бизнеса" имели влияние на вопросы внутренней политики, экономической и даже внешней, а также на вопросы безопасности.

"Руководители сегодняшних компаний такой привилегией не пользуются", — сказал Путин, добавив: "Они поняли, что это невозможно, и даже не лезут".