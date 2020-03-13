Путин: санация банков необходима, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков

Опубликована новая часть беседы Владимира Путина. Президент ответил на вопросы информагентства ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину". В частности, глава государства поделился мнением о работе Центрального банка РФ. По словам Путина, оздоровление банковской сферы было необходимо, чтобы не пострадали миллионы вкладчиков.

Многие предъявляют претензии к ЦБ, что он много забрал под себя финансовых учреждений, потратил огромное количество денег, выплатил большие деньги акционерам. Однако глава государства заметил, что регулятор "акционерам-то и не платил почти ничего", а платил гражданам, чтобы они понесли минимальный ущерб от санации банков.

"Я знаю, люди посмотрят, кто-то рассердится, скажет вот "я пострадал", но делал Центральный банк это для того, чтобы миллионы не пострадали, — подчеркнул Путин. — . Чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения, как это делали застройщики с обманутыми вкладчиками, и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон".

Также Путин сказал, что ЦБ не будет "вечно держать" у себя активы закрытых банков, он будет выводить их на рынок. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина докладывает об этом плане Путину.