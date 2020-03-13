Индонезия направит 8 миллиардов долларов на поддержку экономики на фоне коронавируса

Правительство Индонезии подготовило пакет стимулирующих мер в размере 120 триллионов рупий (8,1 миллиарда долларов) для поддержки крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии на фоне пандемии коронавируса, заявила министр финансов страны Шри Мульяни Индравати. Об этом сообщает Reuters.

Стимулирование, составляющее 0,8% ВВП, включает освобождение работников обрабатывающей промышленности от подоходного налога и предоставление производственным компаниям 30%-ной скидки на уплату налога на прибыль. Обе меры вступят в силу с апреля и будут действовать в течение шести месяцев, сказала министр на пресс-конференции.

По ее словам, дефицит бюджета Индонезии в этом году, как ожидается, увеличится до 2,5% ВВП. Ранее правительство планировало сохранить дефицит на уровне 1,8% ВВП.

В конце февраля власти Индонезии представили стимулы для сектора туризма, а также для авиакомпаний и арендодателей жилья, пострадавших от вспышки коронавируса.

Ранее центробанк страны снизил ключевую процентную ставку и ухудшил прогноз роста ВВП, поскольку вспышка COVID-19 нарушила экономическую активность.