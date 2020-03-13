Топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России: неожиданные лидеры

Половина всех новых легковушек, которые были проданы в России за два месяца 2020 года - это кроссоверы и внедорожники. Причем, в структуре первой десятки самых продаваемых моделей произошли интересные изменения.



Самым популярным автомобилем класса SUV в России по итогам января-февраля 2020 года ожидаемо стал бюджетный Hyundai Creta. Как сообщает "Автостат", за первые два месяца было продано около 12 тысяч таких паркетников стоимостью от 972 тысяч рублей до 1,5 млн.



Удивляет другое: в топ-3 вошли далеко не самые бюджетные кроссоверы, которые в некоторых комплектациях стоят крепко дороже 2 млн рублей. В частности, на второе место выбился новый Toyota RAV-4 стоимостью от 1,76 до 2,66 млн рублей, который нашел 6 302 покупателя. Третью позицию занимает популярный Volkswagen Tiguan c результатом 5 197 проданных машин и ценой от 1,54 до 2,69 млн рублей.



Замыкают первую пятерку самых востребованных SUV кроссоверы Kia Sportage (4 723 шт.) и Nissan Qashqai (4 127 шт.).



Помимо них в топ-10 SUV российского рынка также вошли Nissan X-Trail, Lada 4x4, Renault Duster, Skoda Kodiaq и Hyundai Tuscon. Аналитики отмечают, что вопреки негативному тренду на авторынке в целом, сегмент кроссоверов и вседорожников вырос за 2 месяца-2020 сразу на 6% и теперь занимает 47% от всего объема продаж.