Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль корректируется вверх на фоне дорожающей нефти, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 73,63-74,70 рубля. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 73,70 рубля — это на 1,15 рубля ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 82,50 рубля, опустившись на 1,01 рубля относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 1,09 рубля до 77,66 рубля.

Цены на нефть повышаются в пятницу, но завершают неделю максимальным снижением со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Давление на котировки оказывают снижение спроса из-за пандемии коронавируса и увеличение поставок после развала сделки ОПЕК+.

К 10:01 мск стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 2,1% и составила $33,93 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 2,3% до $32,21 за баррель.