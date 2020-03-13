"Крик был ужасный": в Уфе сбитой девушке оторвало пальцы

В Уфе эти утром сбили девушку. Кадры с места ДТП опубликовали в соцсетях. По ним видно, что от удара пострадавшую отбросило на обочину, передает ГТРК "Башкортостан".

"Крик был ужасный", - сообщили очевидцы. Известно, что девушка пересекала проезжую часть в неположенном месте. В результате инцидента она была серьезно травмирована, пострадавшей оторвало пальцы на руке. Пока официальной информации об аварии не поступало. Подробности произошедшего выясняются.