Российские акции быстро дорожают в начале торгов

Российские фондовые индексы растут на 2-3% в первые 5 минут торгов.

Индекс МосБиржи, отражающий рублевую стоимость акций, вырос на 2%, индекс РТС, долларовой стоимости акций, увеличился на 3%, согласно биржевым данным.

При этом биржи США утром по московскому времени закрылись обвалом. Ключевые индексы потеряли более 9% по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это крупнейший обвал основных котировок с октября 1987 года. 19 октября 1987 года промышленный индекс Dow Jones потерял 22,6%, а сегодня при закрытии торгов снизился на 9,99%. Индекс S&P 500 потерял 9,51%. Для него это тоже худший результат с 1987 года: тогда сокращение составило более 18%. Индекс NASDAQ высокотехнологичных компаний снизился на 9,43%.

Очередным обвалом котировок открылись в пятницу торги на крупнейшей в Азии — Токийской фондовой бирже: ключевой индекс Nikkei рухнул более чем на 8%.