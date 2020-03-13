В Хабаровске задержали грабителя, который порезал сотрудницу банка

В Хабаровске задержали подозреваемого в нападении на банк. Им оказался владелец фирмы по установке систем безопасности. Он помещен в изолятор временного содержания, меру пресечения должен избрать суд.

Происшествие случилось во вторник, 10 марта. Злоумышленник ворвался в отделение банка в Индустриальном районе, облил сотрудницу зажигательной смесью и ударил ножом. Однако женщина нашла в себе силы оказать сопротивление. Ему пришлось покинуть помещение без денег. В результате инцидента у менеджера банка порезана рука

В ходе допроса 45-летний хабаровчанин признался, что пошел на преступление, чтобы расплатиться с долгами. Следователи возбудили уголовное дело.

Как отметил в беседе с ГТРК "Дальневосточная" старший специалист группы по связям со СМИ УМВД РФ по Хабаровску Кирилл Блинов большую помощь оперативникам оказала сотрудница банка. Она смогла детально описать внешность преступника, несмотря на опасность. Кроме того девушка вспомнила, что уже видела похожего мужчину среди клиентов банка. Теперь мужчине грозит реальный срок.