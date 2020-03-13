Короля и королеву Норвегии поместили под карантин

Из-за ситуации с коронавирусом под карантин помещены король Норвегии Харальд V и королева Соня, так как в последние две недели выезжали за рубеж, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, королевская чета ранее в этом месяце была в Иордании. Карантин введен с четверга, симптомов заражения у них нет. В связи с эти король проведет заседание правительства по видеосвязи.

Кроме того, несколько министров правительства Норвегии отправлены на карантин. В настоящее время в стране зарегистрировано более 620 случаев заражения коронавирусом, один человек умер.

По решению властей все детсады, школы и высшие учебные заведения закрыты с четверга. Отмечается, что все вернувшиеся из зарубежных поездок после 27 февраля на 14 дней будут помещены под домашний карантин.

В конце декабря 2019 года власти Китая объявили о вспышке вызываемой новым коронавирусом заболевания. ВОЗ признала ее пандемией. Заболевшие вирусом, получившим название COVID-19, зафиксированы более чем в ста странах, включая РФ. По данным ВОЗ, всего в мире заразились более 118 тысяч человек, жертвами коронавируса стали около 4,3 тысяч человек.