13 марта 202010:15

Поединок Нурмагомедова и Фергюсона может состояться в Неваде

Руководство ведущего американского промоушена смешанных единоборств UFC в замешательстве: в штате Нью-Йорк запрещены массовые мероприятия с числом участников свыше 500 человек и бой Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном оказался под угрозой отмены.

Накануне о запрете массовых мероприятий объявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо и, таким образом, турнир UFC 249, главным событием которого анонсирован поединок между российским чемпионом лиги в легком весе Нурмагомедовым и американцем Фергюсоном, может не состояться.

Впрочем, турнир должен пройти 18 апреля, так что время у главы UFC Дэйны Уайта есть и, по мнению экспертов, у лиги есть два варианта выхода из положения: полная отмена соревнований или перенос боем турнира в штат Невада, где пока нет запрета на проведение массовых мероприятий.

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