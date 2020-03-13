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13 марта 202010:19

СМИ: бывшего главу "Банка Москвы" заочно приговорили к 14 годам колонии

Фото: ru.wikipedia.org

Суд признал объявленного в розыск бывшего главу "Банка России" Андрея Бородина виновным в растрате 14,5 млрд руб., сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление судьи Мещанского суда Москвы Елены Каракешишевой. Бородин проживает в Британии, которая предоставила ему убежище.

Бородин получил по суду 14 лет заключения в колонии общего режима и штраф в размере 2,5 млн руб.

Суд признал бывшего заместителя Бородина в "Банке Москвы" Дмитрия Акулинина виновным по тем же эпизодам и назначил 12 лет лишения свободы, а также штраф в размере 2 млн руб.

Суд признал бывшего вице-президента "Банка Москвы" Алексея Сытникова виновным в одном эпизоде растраты и приговорил к семи годам лишения свободы, а также штрафу в размере 800 тыс. руб.

Бывший начальник управления дочерних финансовых институтов "Банка Москвы" Дмитрий Строганов, которого признали пособником в хищении денег, получил шесть лет тюрьмы и штраф в размере 500 тыс. руб.

Бывший глава компании "Кузнецкий мост девелопмент" Борис Шемякин получил такое же наказание, как и Строганов.

ВТБ ("Банк Москвы" в 2016 г. вошел в состав ВТБ) оповещен о решении суда и продолжит добиваться возмещения финансовых потерь, причиненных действиями упомянутых лиц.

Приговор суда объявлен заочно, поскольку Бородин и другие фигуранты дела объявлены в розыск. В 2013 г. Бородин получил политическое убежище в Британии, его удалили из базы Интерпола. Акулинин и Шемякин также проживают в Британии.

Уголовное дело в отношении Бородина заведено в 2010 г. На посту главы "Банка Москвы" Бородин создал организованную группу из топ-менеджеров, которая в 2008-2011 гг. перевела на счета подконтрольных кипрских компаний деньги, вырученные от незаконных сделок с валютой. Бородин заявил, что уголовное дело сфабриковано. В январе 2018 г. Бородин обратился в лондонскую лоббистскую фирму BGR Group, которой заплатил $200 тыс. для получения визы США.

 

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