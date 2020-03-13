Первый случай коронавируса был зафиксирован в Китае в ноябре

Первый случай инфицирования новым коронавирусом COVID-19 в Китае был зафиксирован 17 ноября 2019 года. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на правительственные документы.

Первым заболевшим был 55-летний житель провинции Хубэй. После этого каждый день заболевали до 5 человек. К середине декабря инфицировались 27 человек, к 1 января – уже 381.

Ранее Всемирная организации здравоохранения сообщала, что первый случай заражения новым коронавирусом был зафиксирован в Китае 8 декабря, передает ТАСС.



В конце декабря врач Ли Вэньлян из Уханя сообщил о вспышке новой болезни. Однако тогда его обвинили в распространении слухов. В феврале он умер от тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусом.

В настоящее время по всему миру заразились более 118 тысяч человек, около 4,3 тысячи умерли. Наиболее сложная ситуация складывается в Италии.