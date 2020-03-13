"Черный четверг": 7 антирекордов фондовых рынков мира

Вызванная коронавирусом паника на Wall Street и других финансовых рынках привела к падению цен практически на все – от акций и корпоративных облигаций до биткойна, нефти и золота. Это привело к тому, что инвестиционные портфели потеряли триллионы долларов.

Европейские акции потеряли до 12% за один день, американский S&P 500 вот уже вторую неделю снижается более чем на 8%. Британский индекс FTSE 100 упал на более 11%, что стало худшим падением с 1987 года.

Индекс Dow Jones переживает худшую сессию со времен краха 1987 года, биткойн потерял четверть стоимости, и даже золото, которое всегда считалось безопасной гаванью для инвесторов, упало на 3%.

Сотни миллиардов направляются на финансовую помощь, призванную помочь в борьбе с распространением вируса, центральные банки снижают ставки и принимают меры финансовой помощи, правительства принимают меры стимулирования. ФРС США, Банк Англии, а также ЦБ Австралии и Канады были одними из первых, кто отреагировал на кризис резким снижением процентных ставок на 50 базисных пунктов.

Однако ничто не смогло успокоить инвесторов, которые панически сбрасывают рискованные активы.

Именно поэтому вчерашний четверг получил звание черного четверга.

Ниже мы расскажем о главных антирекордах черного четверга.

1. Завершение самого долгого "бычьего" тренда на рынке

Опасения из-за распространения коронавируса привели к тому, что резко завершился самый долгий в истории "бычий" тренд на рынке – падением мирового индекса MSCI. Всего за 20 сессий MIWD00000PUS потерял 24% и вошел на "медвежью" территорию.

2. Рынки потеряли 18 триллионов долларов

Мировые рынки потеряли $18 триллионов по сравнению с пиком в феврале. Это была одна из самых быстрых распродаж, после которой бычий тренд сменился на медвежий.

3. Рекордное падение на 11% для рынков Европы

Европейский индекс STOXX 600 пережил худшее падение за один день в истории. Это также стало единственным в истории двузначным падением, которое превзошло даже падение 2008 года во времена финансового кризиса.

4. Худшее падение FTSE 100 с 1987 года

Банк Англии снизил процентную ставку и объявил о мерах финансового стимулирования, однако этого было недостаточно. Индекс FTSE 100 пережил худшее падение со времен краха 1987 года.

5. Биткойн потерял 26%

Криптовалюты не стали исключением. Биткойн потерял 26%, это стало худшим падением за семь лет.

Биткойн, который является крупнейшей криптовалютой по рыночной капитализации, потерял почти треть стоимости за последние 5 дней.

Несмотря на широко распространенное убеждение, что криптовалюты являются надежной инвестицией против инвестиций в фондовый рынок, оказалось, что криптовалюты также уязвимы перед неопределенностью, вызванной эпидемией коронавируса.

6. Худшее падение для Бразилии

Рынок Бразилии также пережил непростой день. Так, главный индекс Бразилии Bovespa потерял 14.8% по сравнению с предыдущим днем. Это стало худшим падением с 1998 года. Инвесторы выражают сильнейшую обеспокоенность относительно того, что эпидемия коронавируса может оказать крайне негативное влияние на экономику Бразилии.

7. Худшее падение для рынка Италии

Рынок Италии пережил худшее падение за всю историю – 16,9%.

ЕЦБ объявил о мерах финансового стимулирования и о выделении 120 миллиардов евро до конца года. Кристин Лагард также заявила о том, что ЕЦБ будет принимать все необходимые меры для того, чтобы помочь рынкам справиться с ситуацией.