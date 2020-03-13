Вести.net: такси будут блокировать больных пассажиров и водителей

Российские агрегаторы такси смогут заблокировать аккаунты водителей и пассажиров, которые заболели коронавирусом. Технически это возможно, сообщили представители компании РБК, но для этого нужна информация о пациентах от оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Фактически прецедентом на мировом рынке перевозок стало заявление Uber в США о том, что сервис готов блокировать аккаунты больных водителей и клиентов, но каждое решение будет приниматься индивидуально после консультации с врачом-эпидемиологом.

Российские компании Gett и "Везет" отметили, что технически это решение у нас тоже возможно. В "Яндексе" и "Ситимобил" чуть более уклончиво сказали, что с ними никто такой вопрос не обсуждал. Стоит сказать, что некоторые агрегаторы принимают собственные меры по борьбе с вирусом, например, "Ситимобил" пообещал проводить дезинфекцию всех машин за свой счет. По оценкам источника близкого к компании затраты составят около 300 рублей на автомобиль. Ежедневно на линию выходят около 150 тысяч машин, то есть общая сумма получается огромная - 45 млн в день, если обрабатывать один автомобиль раз в сутки. А "Яндекс.Такси" в свою очередь планирует организовывать в Шереметьево пункты, где водители смогут бесплатно получить медицинские маски и дезинфицирующие средства.