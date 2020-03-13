"Не кавказская пленница": фото иркутянина представят в Третьяковке

Снимок иркутского фотографа Ивана Пахомова выставят в Третьяковской галерее в Москве. Работа под названием "Не кавказская пленница" отвечает идее конкурса и станет частью выставки "ФИКСАЖ-2020".

Фото иркутянин сделал ещё в 2015 году на открытии ресторана восточной кухни. сообщают "Вести Иркутск". На снимке ослица, которую заставляют идти три бравых молодца. Фотограф поясняет, что ее специально привезли, чтобы обыграть сцену из популярного фильма. "У меня было несколько минут, чтобы между перемещениям поймать эту ослицу", — рассказал Иван Пахомов.

Отметим, иркутский фотограф стал лауреатом международного конкурса "(За)фиксируй мир!" в рубрике — "Если, что-то и не так".