Пассажир поезда Владивосток - Москва пырнул ножом попутчика

Ссора двух пассажиров поезда Владивосток — Москва закончилась дракой и поножовщиной. В итоге оба не добрались до столицы: один попал в больницу, второй — в отделение полиции. Камера зафиксировала момент стычки мужчин.

Повздорили они в вагоне-ресторане: подвыпивший 40-летний пассажир позволил себе вольность в обращении к попутчику, а когда тот сделал ему замечание, добавил пару нелицеприятных эпитетов. В ответ он получил кулаком по лицу, но отомстить решил немного позже.

На кадрах видно, что мужчина дождался своего обидчика в вагоне и, когда тот проходил мимо, подставил ему подножку, а затем пырнул ножом в ногу. Пострадавший сумел постоять за себя — ударом ноги он повалил мстителя на пол, в этот момент нож выпал у него из руки.

Очевидцы разняли противников и передали их транспортным полицейским в Красноярском крае. Пострадавшему оказали помощь в больнице, его жизни ничего не угрожает. Владельцу ножа может грозить уголовное преследование, пока что его оштрафовали за появление в общественном месте в нетрезвом виде.