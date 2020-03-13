Россияне из-за опасности коронавируса стали реже посещать торговые центры и магазины

Сообщения о пандемии коронавируса и обвал курса рубля привели к резкому снижению Shopping Index (индекс покупок, отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой площади) московских торговых центров и магазинов.

С 17 по 23 февраля, а также со 2 по 8 марта индекс упал на 8,9% и 9,7% соответственно, отмечает компания Watcom Group, статистику от которой приводит "Коммерсантъ". При этом с 9 по 14 февраля индекс вырос на 6,5%.

Shopping Index резко снизился, поскольку тяжелый информационный поток о распространении коронавируса повлиял на потребителей. Свою роль сыграло ухудшение экономической обстановки и снижение интереса к праздникам.

Сеть "Республика" подтвердила, что уровень посещения магазинов сети в торговых центрах снизился. Однако следует учесть, что сеть постепенно переходит к продажам через интернет.

Уровень посещения магазинов сети "Читай-город-Буквоед" падал в феврале на 10-20%.

В конце февраля — начале марта товарооборот розничных сетей в торговых центрах сократился на 10–15%, а в некоторых случаях — на 30%.