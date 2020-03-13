Богатейшие люди мира потеряли почти 1 триллион долларов с начала года

500 богатейших людей мира потеряли в совокупности 331 миллиард долларов в четверг. Это максимальные однодневные потери за всю восьмилетнюю историю индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Потери с начала года составили 950 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Опасения по поводу пандемии коронавируса и падение цен на нефть вызвали панику на рынках. Фондовый рынок США в четверг продемонстрировал максимальное снижение с 1987 года. Основные индексы упали более чем на 9%.

Обвал рынка затронул миллиардеров со всего мира и из всех отраслей.

Глава французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно потерял 9,5 миллиарда долларов. Чистая стоимость активов основателя Amazon Джеффа Безоса сократилась на 8,1 миллиарда долларов. Состояние 53 миллиардеров упало до самого низкого уровня с момента их включения в индекс.

Между тем, два десятка богатейших россиян потеряли в этом году 65 миллиардов долларов, отчасти из-за ценовой войны на рынке нефти.

По данным источников Reuters Саудовская Аравия активизировала усилия по вытеснению российской марки нефти Urals с основных рынков после разрыва сделки ОПЕК+.