Банк России продает валюту для укрепления рубля

Банк России продает валюту в объеме примерно по 3,5 миллиарда рублей в день.

Банк России 11 марта продал валюту на 3,58 миллиарда рублей, а 10 марта – в первый день обвала курса — продал на внутреннем рынке валюту на 3,61 миллиарда рублей, согласно данным регулятора.

Сегодня рубль укрепляется на торгах Московской биржи: доллар и евро теряют по 2 рубля. К 12:30 мск курс доллара снизился до 72,9 рубля, а евро – до 81,6 рубля, согласно данным торгов.

Банк России продает валюту из собственных резервов до начала продаж валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

10 марта 2020 года ЦБ и Минфин приняли меры по стабилизации ситуации на российском финансовом рынке: прекращены закупки валюты на 30 дней, и началась ее продажа.

Курс рубля вырастет за два года до отметки 61 рубль за доллар, прогнозируют в Goldman Sachs, одном из крупнейших инвестбанков в мире.