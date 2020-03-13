13 марта 202012:11

Павлик - зверь интеллигентный, села обходит: охотоведы следят за миграцией тигров

Тигр Павлик продолжает исследовать новые территории Белогорского района. Его вместе с сестрой Еленой выпустили в мае 2019 года в Хинганском заповеднике. Далее специалисты центра "Амурский тигр" зафиксировали следы хищника в Бурейском районе, там он зимовал.

Павлик — зверь интеллигентный, населенные пункты обходит стороной, успокаивают охотоведы. Местоположение полосатого они отслеживают с помощью GPS-ошейника. Отмечают, что зимой тигр "пировал" в бурейской тайге, где много копытных и кабанов, так что с питанием проблем не было. Чтобы не создавать угрозу безопасности краснокнижника, биологи не распространяются о настоящем местонахождении тигра.

Гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказал ГТРК "Амур", что периодически тигры исследуют новые территории. Если на его участке произойдут катаклизмы, которые приведут к снижению численности жертв, он будет знать, куда переместиться. А так, он идет транзитом и делает остановки, только чтобы поесть.

Однако, уточняют специалисты, такое поведение свойственно самцам — сестра Павлика Елена далеко от Хинганского заповедника не уходила. А тигр скоро отправится туда, где проводил зиму, как когда-то поступил его сородич Сайхан в Еврейской автономии. Он несколько недель мигрировал по территории Китая, а затем вернулся на родину.

Текст: ГТРК "Амур"

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