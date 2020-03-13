ЦБ Норвегии неожиданно снизил ставку для борьбы с последствиями вируса

Центральный банк Норвегии неожиданно снизил ключевую процентную ставку с 1,5% до 1%, чтобы ограничить экономические последствия пандемии коронавируса.

Norges Bank заявил, что он следит за развитием событий и готов к дальнейшему снижению ставок в случае необходимости.

Регулятор также сообщил, что предложит банкам финансирование, чтобы помочь противостоять волатильности на финансовых рынках, наблюдавшейся в последние недели.

Norges Bank ожидает, что экономическая активность в Норвегии значительно снизится из-за вспышки COVID-19.

"Существует значительная неопределенность в отношении продолжительности и последствий вспышки коронавируса, а также риск выраженного экономического спада, — говорится в сообщении центробанка. — Комитет [по денежно-кредитной политике и финансовой стабильности] внимательно следит за развитием событий и готов к дальнейшему снижению ставок".

"Norges Bank рекомендовал Министерству финансов немедленно уменьшить контрциклический буфер капитала для банков с 2,5% до 1%. Сегодня Министерство финансов решило последовать совету Norges Bank", — отметил регулятор.

В среду Банк Англии экстренно снизил базовую ставку после аналогичного шага со стороны ФРС США на прошлой неделе. Европейский центральный банк в четверг не стал снижать ключевые процентные ставки, но объявил о пакете стимулирующих мер для борьбы с воздействием коронавируса.