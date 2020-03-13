Коронавирус пробрался из Германии в Казахстан

В Казахстане зафиксированы первые два случая заражения коронавирусом COVID-19.

"Пациенты помещены в инфекционный стационар. Клинические симптомы у этих лиц отсутствуют, чувствуют себя хорошо", — рассказал министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.

По его словам, заболевшие казахстанцы приехали в Алма-Ату из Германии 9 и 12 марта. Министр также заверил, что власти принимают все необходимые противоэпидемические меры, передает "Интерфакс".

По последним данным, число заразившихся во всем мире превысило уже более 125 тысяч, скончались от болезни более 4 тысяч человек. В Германии инфицированы до 2,4 тысячи человек, пятеро из них умерли.