Подмосковные полицейские нашли больше полукилограмма героина у его распространителей

Подмосковные полицейские задержали автомобиль с тремя выходцами из Средней Азии и нашли у них более 650 граммов героина. Общая стоимость изъятого наркотика на черном рынке может составлять несколько миллионов рублей.

Распространителей запрещенного вещества поймали в поселке Радужный. В операции участвовали сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков, инспекторы ГИБДД и полицейские МВД России по Московской области.

Подозреваемых заключили под стражу, героин был изъят.