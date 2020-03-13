ЦБ: финансовая система России готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах

Финансовая система России готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 гг. Банк России имеет набор инструментов для поддержания финансовой стабильности и готов при необходимости быстро задействовать эти инструменты.

ЦБ следит за положением дел на финансовом рынке, принят ряд мер для улучшения обстановки и смягчения влияния внешних шоков на финансовую систему и экономику России, сообщает ЦБ.

В частности, ЦБ 13 марта провел аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд руб. Кроме того, введены временные регуляторные послабления для банков, которые кредитуют транспортные и туристические компании. ЦБ стимулирует банки кредитовать производителей медицинских товаров, поскольку спрос на такие товары значительно вырос.

"В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной", — отмечает ЦБ.

Внешний и внутренний валютный долг России сокращается, а бюджетное правило защищает бюджет от колебаний цен на нефть, заключает ЦБ.