Футболист "Челси" Хадсон-Одои заявил, что уже вылечился от коронавирусной инфекции

Полузащитник лондонского "Челси" Каллум Хадсон-Одои, у которого был выявлен вирус COVID-19, сообщил что уже выздоровел. Футболист заявил, что готов вернуться на поле.

Коронавирус у Хадсона-Одои был выявлен в четверг. Однако сам англичанин уверяет, что уже восстановился. "Да у меня был вирус последние несколько дней. Но уже я восстановился. Я придерживался медицинских рекомендаций. Поэтому изолировался от всех на неделю. Надеюсь, что скоро выйду на поле", -написал Хадсон-Одои на своей странице в социальной сети.

Хадсон-Одои пока единственный футболист "Челси" у которого был выявлен коронавирус. Также положительным оказался тест у главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты и у трех пока не названных футболистов "Лестера".