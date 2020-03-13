Главный экономист ЕЦБ заявил о возможности снижения ставок в будущем

Европейский центральный банк сохраняет за собой возможность снижения процентных ставок в случае ужесточения финансовых условий или возникновения угрозы среднесрочному целевому показателю инфляции, заявил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.

В четверг регулятор оставил ключевые процентные ставки на прежних уровнях, однако представил пакет стимулов для борьбы с экономическими последствиями коронавируса.

По словам Лейна, снижение процентной ставки не было бы столь эффективным в нынешней ситуации.

"Изменение краткосрочной ставки, как правило, дает наиболее мощный эффект, если ожидается, что оно будет постоянным, учитывая важность канала ожиданий в определении влияния краткосрочной ставки на общую кривую доходности", — пояснил Лейн.

Лейн также отметил, что ЕЦБ будет "следить за тем, чтобы повышенные спреды, которые мы видим в ответ на ускорение распространения коронавируса, не подрывали передачу" денежно-кредитной политики во всех странах еврозоны.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард ранее заявила, что пандемия коронавируса вызвала сильный шок для мировой экономики, и призвала к масштабным и скоординированным действиям для борьбы с воздействием COVID-19.