Петербург во власти шторма: из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

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Авто.Вести.Ru
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Обвал рубля: стоит ли бежать в автосалон за новым автомобилем
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Вести в 20.00
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Вести-Москва
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Переполох на Охотном ряду: три ряда депутатов отправили на карантин
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Вести.Регионы
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Две волны солнечной радиации накроют Землю в марте
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Вести.Наука
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Рак научились находить по ДНК микробов
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В Ханты-Мансийске подвели итоги фестиваля "Дух огня"
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Кто больше всего заработал на гендерных праздниках?
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