Петербург во власти шторма: из-за угрозы наводнения закрыли дамбу

Северная столица во власти шторма. Из-за угрозы наводнения закрыли дамбу. Затворы Комплекса защитных сооружений сомкнулись в два часа ночи.

Сегодня и завтра непогода сохранится, западный и северо-западный ветер будет дуть с порывами до 18 метров в секунду. Температура не превысит четырех градусов со знаком плюс. Атмосферное давление ниже нормы, информирует ГТРК "Санкт-Петербург".

Синоптики обещают, что стихия успокоиться ко второй половине дня, поэтому дамбу могут сегодня же открыть. Однако температура к выходным перевалит в минус, ожидается снегопад.