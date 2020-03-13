Повалены десятки деревьев, и ветер будет только усиливаться: в столице - оранжевый уровень опасности погоды

Штормовой ветер этой ночью повалил в столице десятки крупных деревьев. Упавшие стволы перекрыли движение на Азовской улице и Измайловском бульваре. В некоторых дворах повреждены припаркованные автомобили, порывов ветра не выдерживали даже крыши домов.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. МЧС и городские власти призывают москвичей быть сегодня предельно внимательными и не приближаться к шатким конструкциям. Отменяются прогулки в детских садах, на сутки закрыта Московская канатная дорога.

В столичном регионе объявлен предпоследний оранжевый уровень погодной опасности. И порывы ветра в течение дня будут только усиливаться.



"Москва и сопредельные области окажутся на южной периферии мощного циклона, и так называемый градиентный ветер, связанный с тем, что давление на небольшом расстоянии будет очень сильно меняться, обусловит не только саму скорость ветра, но и порывы, которые будут достигать 15-20 метров в секунду. Это действительно очень сильные порывы", — рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.