Британские власти ответили на предложение президента России

Власти Великобритании ответили на предложение Москвы провести саммит "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Есть определенные сигналы о том, что Великобритания будет тоже заинтересована в проведении такой встречи", – цитирует Пескова РИА Новости.

По его мнению, наилучшей площадкой для проведения саммита могла бы стать Генеральная ассамблея ООН в сентябре текущего года.

"Сейчас мы исходим из того, что перспективы проведения такой встречи, нужной всем нам, всему человечеству, очень позитивны и очень велики", – подчеркнул Песков.

На вопрос о том, не помешает ли распространение коронавируса COVID-19 проведению саммита, Песков ответил, что об этом говорить пока преждевременно.

В "пятерку" постоянных членов Совбеза ООН входят Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.

Президент РФ Владимир Путин предложил провести саммит "пятерки", когда выступал на Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме. По словам Путина, в год 75-летия окончания Второй мировой войны страны-основательницы ООН могут и должны подать пример для сохранения мира. С этим предложением уже согласились руководители Франции и Китая.