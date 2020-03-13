Центральный банк Швеции выделит компаниям страны 51 миллиард долларов

Центральный банк Швеции предоставит шведским компаниям до 500 миллиардов шведских крон (51 миллиард долларов США) через банки, чтобы обеспечить им доступ к кредитам во время эпидемии коронавируса, передает Reuters.

В Риксбанке (ЦБ Швеции) заявили, что вирус окажет явное негативное влияние на экономическую активность, и что крайне важно поддерживать эффективное кредитование компаний.

"Меры, принимаемые в этой ситуации, должны рассматриваться как форма страхования, которая позволяет шведским компаниям, особенно малым и средним предприятиям, чувствовать себя уверенными в том, что кредитование не подведет", — сообщил в своем заявлении губернатор Стефан Ингвес.

Риксбанк заявил, что готов принять дальнейшие меры и обеспечить необходимую ликвидность.