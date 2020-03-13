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Коронавирус 24 минуты назад

13 марта 202013:25

УЕФА приостановил розыгрыш еврокубков на неопределенный срок

УЕФА приостановил розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы. Эти меры связаны с пандемией коронавирусной инфекции.

УЕФА принял решение отложить на неопределенный срок проведение матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Проведение национальных чемпионатов является прерогативой национальных федераций.

Вопрос о проведении чемпионата Европы будет решен 17 марта на специальной конференции с участием всех стран, входящих в УЕФА. Высока вероятность переноса первенства континента на 2021 год.

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