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13 марта 202013:12

6 крупных обвалов рынка акций США

XinHua/Global Look Press

Из-за эпидемии коронавируса, которая стремительно распространяется по всему миру, несмотря на меры, принимаемые властями государств, вызвала настоящую панику на мировых фондовых рынках.

12 марта 2020 года запомнилось резким падением практически всех активов на мировых биржах, за что этот день получил название “черный четверг”.

На фоне заявления Трампа о запрете на въезд в США из Европы в течение месяца из-за распространения коронавируса индексы рухнули почти на 10%.

Так, индекс Dow Jones потерял 9,33%, что стало худшим падением с 1987 года.

S&P 500 и Nasdaq также опустились на 9.51% и 9.43% соответственно.

И это не первое подобное падение в истории.

Так, в 1929 году, во время черного вторника рынок потерял более $30 миллиардов.

В черный вторник 1987 года индекс Dow опустился на 22.6% за один день.

Ниже мы расскажем о самых крупных обвалах акций на рынке США.

Биржевой крах 1929 года

Этот биржевой крах стал началом Великой депрессии в США в 1929 году.

24 октября на Нью-Йоркской фондовой бирже случился "черный четверг". Это было рекордное падение акций, а к середине торгов на бирже случилась настоящая паника.

Индекс Dow опустился с 305,85 до 272,32 пункта.

За ним последовал "черный понедельник" — 28 октября. В этот день Dow опустился на 13.5%. За ним был "черный вторник" 29 октября, когда Dow опустился еще на 12%.

Власти пытались предпринимать различные меры, чтобы спасти ситуацию. Так, в ноябре ФРС снизила ставку дважды, однако это не сильно помогло.

Падение рынка продолжалось до лета 1932 года.

Dow достиг минимального значения 8 июля — 41,22 пункта.

Банки, которые ранее финансировали покупку акций своими кредитами, были не в состоянии вернуть себе долги и объявляли о банкротстве.

Крах на рынке перекинулся на реальную экономику. В стране росла безработица. Снижался уровень жизни, росло число бездомных. Наблюдался кризис практически во всех отраслях.

Последствием кризиса 1929 года стало создание регулирующего органа — — Комиссии по ценным бумагам и биржам, который разработал нормы и правила, призванные предотвратить подобные биржевые крахи.

Черный понедельник 1987 года

Черный понедельник случился 19 октября 1987 года. В этот день падение промышленного индекса Dow Jones стало самым большим в истории – 22,6%.

Ситуацию ухудшило то, что крах на рынке затронул не только США, но и другие страны мира, в частности, Австралию, Великобританию, Гонконг, фондовые рынки которых также пережили падение.

Отмечается, что до начала обвала не было каких-то важных событий, которые можно было бы считать причиной для обвала рынка. Потенциальными причинами краха принято считать программный трейдинг, неликвидность, переоценённость рынка и рыночную психологию.

Некоторое время после краха торговля на мировых фондовых рынках была ограничена, поскольку вычислительная техника того времени не справлялась с огромным количеством поступавших заказов.

Пятница 13-е 1989 года

13 октября 1989 года произошел еще один кризис на бирже, когда Dow Jones потерял 6.91%. Nasdaq потерял 3.09%, а S&P 500 упал на 6.12%.

Это было связано с тем, что компания UAL Corporation, головная компания United Airlines, объявила о том, что не сможет привлечь средства, которые были необходимы для выкупа контрольного пакета акций на сумму $6,8 млрд.

Через несколько минут после того, как новость стала известной, началось падение рынка.

Пузырь доткомов

Пузырь доткомов существовал в период с 1995 по 2001 год.

Пузырь образовался из-за того, что стало появляться большое количество интернет-компаний, их акции росли. Однако такая бизнес-модель оказалась неэффективной, что в результате привело к волне банкротств в этом секторе.

10 марта 2000 года пузырь доткомом лопнул, когда произошло резкое падение индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite.

Многочисленные компании обанкротились или были проданы. Что еще хуже, ряд руководителей интернет-компаний в итоге были осуждены за мошенничество.

С марта 2000 года по октябрь 2002 года компании потеряли 5 триллионов долларов. Индекс Nasdaq упал на 78% с 5,046 до 1,114.

Лишь некоторые компании, такие как Amazon.com и and Google, смогли пережить крах доткомов.

Финансовый кризис 2007-2008 г.

Этот финансовый кризис начался с ипотечного кризиса в США, распространившись на весь остальной мир. Его последствия до сих пор ощущаются во многих странах мира.

Кризис привел к банкротству многочисленных банков, несмотря на все меры, которые предпринимались властями по их спасению.

Одним из самых важны событий того периода стало банкротство Lehman Brothers 15 сентября 2008 года. Котировки на фондовых рынках резко снизились в течение 2008 года и в начале 2009 года.

Банковская неделя 6-10 октября 2008 года принесла самое резкое в истории падение индексов на торговых площадках США: Dow Jones Industrial Average упал до 7882,51 и закрылся на 8451,19.

Кризис привел не только к банкротству банков, но также к снижению производства, росту безработицы и снижению цен на сырье по всему миру.

Flash Crash 2010 года

Flash Crash – это событие на фоновом рынке США, которое произошло 6 мая 2010 года. В этот день рынок потерял почти триллион долларов. Индекс Dow Jones упал в течение всего 1 торговой сессии на 1 000 пунктов (9%). Однако впоследствии он восстановил почти 600 пунктов.

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