Хабиб Нурмагомедов: я не знаю, что происходит за пределами зала

Российский чемпион ведущей американской лиги смешанных единоборств UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил журналистам, что не обладает какой-то "секретной" информацией о возможной отмене из-за пандемии коронавируса его боя против американца Тони Фергюсона.

"Честно сказать, я вообще не понимаю, что происходит за пределами зала, у меня такая же информация, как и у всех, — сообщил непобедимый боец ММА в своем Instagtram. – Я в зале и я готовлюсь, что будет дальше никто не знает".

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что промоушен не будет отменять ни один из турниров, включая UFC 249, в котором подерутся Нурмагомедов и Фергюсон и который должен пройти в штате Нью-Йорк. При этом власти ограничили число участников всех массовых мероприятий в этом регионе США числом не более 500 человек.